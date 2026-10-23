Сухой праздник: В девяти регионах России закроют алкогольные отделы 4 ноября

В День народного единства, 4 ноября, в девяти регионах России на сутки прекратят розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения затронут обычные магазины, где спиртное нельзя будет приобрести на протяжении всего праздничного дня.

Из из региональных законодательных актов следует, что под запрет попадут Республика Алтай, Бурятия, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Аналогичные меры предусмотрены в Вологодской, Курганской, Тамбовской, Тюменской и Херсонской областях. Таким образом, жителям и гостям перечисленных субъектов придётся отказаться от покупки горячительных напитков в торговых точках 4 ноября.

На федеральном уровне в России уже установлен единый ночной запрет на реализацию спиртного с 23:00 до 08:00 по местному времени. Однако региональные власти вправе самостоятельно ужесточать правила, включая введение дополнительных «сухих» дней по случаю государственных и других значимых праздников.

День народного единства посвящён событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву. Праздник учредили в 2004 году, а впервые отметили в 2005-м. Он символизирует сплочённость жителей страны перед общими испытаниями.