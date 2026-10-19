Вышел 4 ноября — получи двойную оплату: Россиянам объяснили правила работы в праздник

Россияне, которым придётся работать в День народного единства 4 ноября, вправе рассчитывать на повышенную оплату или дополнительный выходной. При этом размер компенсации зависит от системы оплаты труда и того, превышена ли месячная норма рабочих часов. Об этом ТАСС рассказала профессор МГЮА имени Кутафина Ирина Шестерякова.

В 2026 году праздник выпадает на среду, поэтому выходной разделит рабочую неделю на две части. А вторник, 3 ноября, станет сокращённым рабочим днём — его продолжительность уменьшится на один час.

Согласно Трудовому кодексу, работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Однако для сотрудников на окладе действуют отдельные правила расчёта.

Если человек трудился в пределах установленной месячной нормы, ему положена как минимум одинарная дневная или часовая ставка сверх оклада. Когда праздничная смена выходит за рамки этой нормы, доплата должна составлять не менее двойной ставки.

Для работников со сдельной оплатой предусмотрены как минимум двойные расценки за выполненную работу. Тем, кто получает деньги по дневным или часовым тарифам, праздничные часы также оплачивают не менее чем по двойной ставке.

Впрочем, вместо повышенной выплаты сотрудник может выбрать другой день отдыха. Тогда работу 4 ноября оплатят в одинарном размере, а сам отгул не будет оплачиваться отдельно.

Использовать дополнительный выходной разрешается в течение года после праздничной смены. При желании его также можно присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Эксперт добавила, что конкретные размеры выплат могут закрепляться в трудовом или коллективном договоре, а также во внутренних документах организации. Работодатель вправе установить более выгодные условия, но не ниже предусмотренного законом минимума.