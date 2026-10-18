Отдыхаем больше — получаем меньше? Что будет с зарплатой в ноябре из-за праздника

Дополнительный выходной в честь Дня народного единства не станет причиной сокращения зарплат россиян. Работники, получающие фиксированный оклад или оплату по месячной тарифной ставке, сохранят привычный заработок при условии выполнения всей нормы рабочего времени. Об этом РИА «Новости» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«При оплате труда по окладу или тарифной ставке за полный месяц работы зарплата останется в прежнем размере, дополнительные праздничные дни её никоим образом не уменьшат», — подчеркнула парламентарий.

В этом году День народного единства приходится на среду, 4 ноября. Эта дата официально считается нерабочей, поэтому сотрудники со стандартной пятидневкой получат дополнительный день отдыха посреди недели.

Приятный бонус ожидает россиян и накануне праздника. Во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня сократится на один час. При этом такое послабление также не отразится на размере оклада.

Таким образом, праздничная неделя будет состоять всего из четырёх рабочих дней: 2, 3, 5 и 6 ноября. Уже с четверга сотрудники вернутся к обычному графику, поскольку продолжительных каникул в начале месяца не предусмотрено.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько рабочих и выходных дней ожидает россиян в ноябре 2026 года. Согласно производственному календарю, при стандартной пятидневке трудиться предстоит 20 дней, а отдыхать — десять. Для 40-часовой рабочей недели месячная норма составит 159 часов.