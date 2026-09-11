«Сухая» суббота: В Свердловской области на сутки запретят продажу алкоголя

Жители Свердловской области в субботу, 12 сентября, не смогут купить алкоголь в обычных магазинах. На всей территории региона на сутки вводится полный запрет на розничную продажу спиртного. Ограничение связано с Днём трезвости, который здесь отмечают во вторую субботу сентября.

Запрет не распространяется на кафе, рестораны и другие заведения общепита с залом площадью более 30 квадратных метров без учёта летних веранд. То есть заказать алкоголь в подходящем заведении можно будет, а купить бутылку в магазине — нет.

Новые правила действуют в регионе с 1 сентября 2026 года. Помимо Дня трезвости, полностью прекращать розничную продажу алкоголя магазины должны в День защиты детей 1 июня и в День знаний — 1 сентября либо в день начала учебного года, если первое число выпадает на выходной. Закон подписал губернатор Денис Паслер.

Одновременно с сентября в Свердловской области сократилось обычное время продажи спиртного. Теперь магазины могут торговать алкоголем с 09:00 до 22:00 вместо прежнего интервала с 08:00 до 23:00.В Екатеринбурге на эти выходные накладывается ещё одно ограничение. В Новокольцовском микрорайоне продажа алкоголя в магазинах запрещена с 11 по 18 сентября из-за Международного фестиваля молодёжи. В зону запрета вошла территория вокруг кампуса УрФУ и «Екатеринбург-Экспо», где проходит основная программа мероприятия.

Сам фестиваль продлится с 11 по 17 сентября и соберёт около 10 тысяч участников из России и других стран. Для части жителей города подготовлена и открытая программа на городских площадках.

Ранее Life.ru уже рассказывал о вступивших в силу с 1 сентября ограничениях на продажу алкоголя в регионе.