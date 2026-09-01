В Свердловской области ограничили продажу алкоголя в магазинах

В Свердловской области начали действовать новые правила продажи спиртного. Сегодня магазины полностью прекратили его реализацию, а с завтрашнего дня торговое окно сократится на два часа. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики.

Сегодня жители Свердловской области не смогут купить алкоголь в обычных магазинах — на территории всего региона действует полный запрет на его продажу. Подобные ограничения будут вводиться ещё дважды в году. Речь идёт о Международном дне защиты детей 1 июня и Дне трезвости, который отмечают во вторую субботу сентября.

При этом заведения общепита под действие запрета не подпадают. Ограничение не распространяется на кафе, рестораны и другие предприятия с залом площадью более 30 квадратных метров. Площадь летних веранд при определении размера зала учитывать не будут.

Помимо отдельных дней, власти изменили и ежедневные часы реализации спиртного. Начиная с завтрашнего дня магазины смогут продавать его только с 09:00 до 22:00. Раньше приобрести алкоголь в торговых точках можно было с 08:00 до 23:00.

Ранее сообщалось, что первый день осени в большинстве российских регионов пройдёт с дополнительными ограничениями на торговлю спиртным. 1 сентября розничную продажу алкоголя сократят в 60 субъектах страны — такие нормы предусмотрены местными законодательными актами.