Даже при сменном графике: Россиянам объяснили, кому сократят рабочий день 3 ноября

Россияне, работающие по сменному графику, также имеют право на сокращённый рабочий день перед государственным праздником. Если смена непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню, её продолжительность должна уменьшаться на один час. Об этом РИА «Новости» рассказала первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«На сменных работников также распространяются нормы Трудового кодекса. Смена, если она непосредственно предшествует праздничному дню, сокращается на один час», — пояснила депутат.

Однако для предприятий с непрерывным производством предусмотрено исключение. Если остановить работу или сократить смену невозможно, сотруднику обязаны компенсировать дополнительный час.

По словам Бессараб, работник может получить дополнительное время отдыха либо, с его согласия, повышенную оплату. В последнем случае компенсацию рассчитывают по правилам оплаты сверхурочной работы.

Такой порядок закреплён в статье 95 Трудового кодекса РФ. Норма распространяется не только на сотрудников с обычной пятидневной неделей, но и на тех, кто работает по сменам.

Ближайший сокращённый рабочий день в России приходится на 3 ноября, накануне Дня народного единства. Сам праздник ежегодно отмечается 4 ноября, которое в 2026 году выпадает на среду.