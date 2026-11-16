Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин получил возможность временно покинуть расположение команды после смерти дедушки Владимира Левина. Хоккеист уже пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флеймз», сообщается на официальном сайте лиги.

О семейной трагедии рассказал контент-менеджер «Кингз» Зак Дули. По его словам, дедушка заменил Панарину отца и воспитывал его с раннего детства. Представитель клуба также выразил соболезнования российскому хоккеисту.

Федерация хоккея России также выразила соболезнования Панарину. В организации отметили, что Владимир Левин впервые поставил внука на коньки и регулярно сопровождал его на тренировки, сыграв важную роль в становлении будущего хоккеиста.

Пока неизвестно, вернётся ли россиянин к следующей встрече команды. «Кингз» предстоит сыграть с «Бостон Брюинз» 17 ноября по местному времени. Панарин в нынешнем сезоне провёл 17 матчей, забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач, набрав 19 очков.