Панарин отличился в матче против «Рейнджерс», «Лос-Анджелес» победил 6:3

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гости забросили три шайбы в первом периоде, а Артемий Панарин отличился в большинстве во втором, поразив ворота бывшей команды.

Счёт уже на 75-й секунде открыл Тейлор Уорд. Для нападающего этот гол стал первым в сезоне. Менее чем через четыре минуты Брэндт Кларк удвоил преимущество «Кингз», а в концовке стартового периода Дрю Даути сделал счёт 3:1.

В начале второй двадцатиминутки Панарин реализовал большинство и увеличил отрыв гостей. Российский форвард выступал за «Рейнджерс» с 2019 по 2026 год. Затем Майки Андерсон забросил пятую шайбу «Лос-Анджелеса», а Адам Фокс сократил разрыв до трёх голов. В заключительном периоде Тайе Картайе забил за хозяев, но отыграться ньюйоркцам не удалось. В концовке Джоэл Эдмундсон поразил пустые ворота и установил окончательный результат.

Даути завершил встречу с голом и двумя результативными передачами. Вратарь «Рейнджерс» Джеймс Раймер пропустил три шайбы после восьми бросков и был заменён на Дилана Гаранда. Поражение прервало шестиматчевую домашнюю победную серию «Рейнджерс» на старте сезона. Для «Лос-Анджелеса» эта победа стала третьей в четырёх последних встречах.