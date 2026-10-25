Овечкин со стороны наблюдал за победой «Вашингтона», не забив в пятой игре подряд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до пяти матчей. При этом его команда сумела одержать волевую победу над «Баффало Сэйбрз» в домашней встрече регулярного чемпионата. Игра завершилась со счётом 4:3 в овертайме.

Начало встречи сложилось для хозяев неудачно. Уже в первом периоде «Баффало» повёл 2:0 благодаря шайбам Джека Куинна и Джоша Доана. До перерыва Алекс Так сократил отставание «Вашингтона», а во второй двадцатиминутке Дилан Строум оформил дубль и вывел столичный клуб вперёд.

В заключительном периоде Ноа Эстлунд восстановил равновесие, переведя игру в дополнительное время. Победу «Вашингтону» принёс Так, который забросил свою вторую шайбу на четвёртой минуте овертайма. Примечательно, что ранее форвард выступал именно за «Баффало».

Овечкин результативными действиями не отметился. В последний раз 41-летний россиянин забивал 11 октября в матче против «Сиэтла». Таким образом, его серия без голов достигла пяти встреч.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету российского капитана остаются одна заброшенная шайба и три результативные передачи. Несмотря на личную безголевую серию Овечкина, «Вашингтон» сумел прервать полосу неудач после поражения от «Лос-Анджелеса».