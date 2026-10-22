Российский хоккеист Хуснутдинов продлил контракт с «Бостоном»

Российский форвард Марат Хуснутдинов подписал новый трёхлетний контракт с клубом НХЛ «Бостон Брюинз» на общую сумму 11,85 миллиона долларов. Соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30. Об этом сообщила пресс-служба американской команды.

Среднегодовая стоимость нового контракта составит 3,95 миллиона долларов. При этом прошлое соглашение хоккеиста было рассчитано до лета 2027 года и предусматривало среднегодовую сумму в 925 тысяч долларов. Таким образом, после вступления нового договора в силу этот показатель вырастет более чем в четыре раза.

Продление контракта стало результатом успешного прошлого сезона для 24-летнего россиянина. В 77 матчах регулярного чемпионата Хуснутдинов набрал 33 очка, забросив 15 шайб и сделав 18 результативных передач. Все три показателя стали лучшими в его карьере в НХЛ.

Ранее российский нападающий Артемий Панарин помог «Лос-Анджелес Кингз» одержать первую победу в новом сезоне НХЛ. В гостевом матче против «Вашингтон Кэпиталз» форвард забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Встреча завершилась со счётом 5:2, капитан хозяев Александр Овечкин не забил в четвёртом матче подряд.