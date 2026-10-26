Российский защитник Никишин подписал контракт с «Каролиной» на $3 млн

Российский защитник Александр Никишин заключил новое соглашение с «Каролиной Харрикейнз». Контракт рассчитан на один сезон, за который хоккеист получит три миллиона долларов, сообщает официальный сайт НХЛ.

Договорённость позволила завершить затянувшиеся переговоры между клубом и 25-летним россиянином. С июля Никишин находился в статусе ограниченно свободного агента, из-за чего пропустил тренировочный лагерь и первые матчи регулярного чемпионата сезона-2026/27. Генеральный менеджер «Каролины» Эрик Тулски выразил удовлетворение возвращением защитника в команду.

В прошлом сезоне Никишин провёл 81 матч регулярного чемпионата НХЛ, забросил 11 шайб и отдал 22 результативные передачи. Россиянин установил клубный рекорд результативности среди защитников-новичков по количеству голов. По итогам сезона он также вошёл в символическую сборную дебютантов лиги.

В плей-офф Никишин принял участие в 17 встречах, отметившись одной голевой передачей. Вместе с «Каролиной» он завоевал Кубок Стэнли, который стал для клуба вторым в истории и первым с 2006 года.

Защитник был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2020 года под общим 69-м номером. Его дебют в североамериканской лиге состоялся в мае 2025 года, а до переезда за океан хоккеист выступал в КХЛ, в том числе за петербургский СКА.

Ранее российский форвард Марат Хуснутдинов подписал новый трёхлетний контракт с клубом НХЛ «Бостон Брюинз» на общую сумму 11,85 миллиона долларов. Соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30. Среднегодовая стоимость нового контракта составит 3,95 миллиона долларов. При этом прошлое соглашение хоккеиста было рассчитано до лета 2027 года и предусматривало среднегодовую сумму в 925 тысяч долларов. Таким образом, после вступления нового договора в силу этот показатель вырастет более чем в четыре раза.