Чемпион Кубка Стэнли «Каролина» уступила «Флориде» в стартовой игре сезона НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» уступила «Флориде Пантерз» в первом матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27 со счётом 0:1. Встреча прошла в Роли и завершилась победой гостей благодаря единственной шайбе, заброшенной Густавом Форслингом в овертайме.

Перед началом матча состоялась торжественная церемония чествования чемпионов. Капитан «Каролины» Джордан Стаал вывез Кубок Стэнли на лёд и установил его в центре площадки, после чего игроки и болельщики поприветствовали друг друга в традиционном стиле нарастающих хлопков. Также под своды арены был поднят баннер, ознаменовавший победу «Каролины» в прошедшем сезоне. Стоит отметить, что предыдущий раз команда завоёвывала главный трофей НХЛ в 2006 году.

Российские хоккеисты не смогли отличиться в этом матче. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов не набрал очков, как и нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Обе команды показали плотную оборонительную игру, и основное время не выявило победителя. Развязка наступила в дополнительной пятиминутке, когда Форслинг точным броском принёс гостям победу за 4,3 секунды до финальной сирены.

В следующем матче «Каролина» примет «Вашингтон Кэпиталз» — эта встреча станет первой в сезоне для столичной команды, в составе которой выступает лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин. «Флорида» продолжит выездную серию и в четверг сыграет против «Сан-Хосе Шаркс».

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