Марченко станет вторым среди самых высокооплачиваемых российских хоккеистов НХЛ

Российский нападающий Кирилл Марченко после перехода в «Торонто Мэйпл Лифс» подписал шестилетний контракт на 75 миллионов долларов. Среднегодовая стоимость соглашения составит 12,5 миллиона долларов, оно начнёт действовать со следующего сезона.

По этому показателю 26-летний форвард станет вторым среди российских хоккеистов НХЛ. Выше будет только Кирилл Капризов, чей восьмилетний контракт с «Миннесотой Уайлд» предусматривает среднюю зарплату 17 миллионов долларов за сезон.

Марченко перебрался в канадский клуб в результате крупного обмена с «Коламбус Блю Джекетс». Вместе с россиянином «Торонто» получил Элвиса Мерзликина и Майлза Вуда, а в обратном направлении отправились Мэттью Найз, Стивен Лоренц, Эмиль Андре и выбор во втором раунде драфта.

За четыре сезона в составе «Коламбуса» россиянин провёл 292 матча регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 208 очков — 102 шайбы и 106 результативных передач. В минувшем сезоне форвард набрал 67 очков в 76 встречах, забросив 27 шайб. До вступления нового соглашения в силу продолжит действовать его прежний контракт со средней годовой стоимостью 3,85 миллиона долларов.

Кирилл Марченко перешёл из «Коламбус Блю Джекетс» в «Торонто Мейпл Лифс» и подписал новый шестилетний контракт со средней зарплатой 12,5 млн долларов в год, который начнёт действовать со следующего года. Взамен «Коламбус» получил Найза, Лоренца и Андре, а вместе с Марченко в «Торонто» перешли Мерзликин и Вуд.