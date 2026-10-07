«Лучше Москвы нет города»: Алексей Миранчук раскрыл, почему не готов остаться в США навсегда

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук заявил, что после двух лет жизни в США по-прежнему считает Москву более комфортным городом. Об этом футболист рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

По словам Миранчука, ему нравится путешествовать и знакомиться с другими странами, однако надолго поселиться где-то ещё он бы не смог. Москву спортсмен назвал своим домом, где остаются его друзья.

Особенно заметную разницу россиянин увидел в уровне обслуживания. Миранчук считает, что американский сервис уступает московскому, поскольку столица России задала для него очень высокую планку. В качестве примера он привёл элитные рестораны: по словам футболиста, в Европе и Москве такой статус ассоциируется с высоким уровнем обслуживания и оформления, тогда как в США впечатления могут сильно отличаться.

Отдельно Миранчук упомянул распространённую в США культуру чаевых. Он признался, что уже привык к предложениям оставить 18–20% даже при покупке кофе.

30-летний полузащитник выступает за «Атланту Юнайтед» с 2024 года. За это время он провёл за американский клуб 78 матчей, забил 18 голов и сделал 13 результативных передач.

Ранее Алексей Миранчук рассказывал, что не рассматривает возможность получения гражданства США. Футболист назвал эту тему раздутой СМИ и подчеркнул, что смена паспорта не входила в его планы.