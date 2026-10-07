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Регион
Опубликовано 7 октября, 10:53

Дзюбе готовят самый необычный контракт: На выезды ему можно будет не ездить

ФК «Урал» хочет предложить Дзюбе контракт только на домашние матчи

Обложка © Telegram / Артём Дзюба

Обложка © Telegram / Артём Дзюба

Артёму Дзюбе хотят предложить один из самых необычных контрактов в российском футболе. ФК «Урал» готовит предложение, по которому лучший бомбардир в истории сборной России будет выходить за екатеринбургский клуб только в домашних матчах.

Оффер 38-летнему форварду планируют отправить в зимнее трансферное окно. Если Дзюба согласится, поездки на выездные встречи в его обязанности входить не будут. Идею поддерживает главный тренер «Урала» Сергей Юран, который давно хотел видеть нападающего в своей команде.

Сам Юран ранее подтвердил, что готов позвать Дзюбу зимой и разрешить ему играть исключительно дома. В беседе с «Чемпионатом» он пояснил, что опытного форварда не пришлось бы нагружать большим объёмом работы — от него ждут прежде всего голов и результативных передач.

«Артём в Первой лиге был бы ох каким помощником! Там опыт — самое главное. Забить, отдать он умеет, а больше от него ничего не требовалось бы. Я даже согласился бы, чтобы он на выезды не ездил», — говорит тренер.

В Екатеринбурге рассчитывают, что даже такого количества матчей с Дзюбой хватит, чтобы помочь клубу решить главную задачу сезона — вернуться в РПЛ. «Урал» ведёт борьбу за повышение в классе и находится среди лидеров Первой лиги.

В случае зимнего перехода одним из первых домашних матчей Дзюбы за новую команду может стать встреча с костромским «Спартаком» 20 марта. Костромичи также ведут борьбу за верхние позиции и являются одним из прямых конкурентов екатеринбуржцев.

Покинувший «Акрон» Дзюба нашёл новый клуб — всего в 90 км от прежнего
Покинувший «Акрон» Дзюба нашёл новый клуб — всего в 90 км от прежнего

Ранее Life.ru рассказывал о заявлении Дзюбы по поводу завершения профессиональной карьеры. Позднее агент нападающего призвал не воспринимать эти слова как окончательный уход из футбола. Последним клубом форварда был тольяттинский «Акрон».

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Милена Скрипальщикова
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