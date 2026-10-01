Артём Дзюба заявил о завершении карьеры в 38 лет: рекорды и главные матчи Оглавление Что Дзюба сказал о завершении карьеры Сколько голов забил Артём Дзюба за карьеру Где играл Артём Дзюба: все клубы футболиста Что выиграл Дзюба за карьеру Дзюба в сборной России: рекордные 31 гол Чем Дзюба запомнился на чемпионате мира 2018 года Главные рекорды Артёма Дзюбы Сколько лет Артёму Дзюбе Какой клуб был последним у Дзюбы Дзюба точно завершил карьеру? Артём Дзюба заявил о завершении футбольной карьеры в 38 лет. Сколько голов он забил, где играл, какие рекорды установил и что выиграл. Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Артём Дзюба в 38 лет заявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Один из самых результативных российских нападающих последних десятилетий сообщил журналистам, что его карьера закончена. При этом окончательную точку форвард всё же не поставил: официально объявлять об уходе он пока не стал и допустил, что ещё может сыграть за какой-нибудь клуб в Кубке России.

Последним клубом Дзюбы стал тольяттинский «Акрон», который он покинул после сезона-2025/26. Осенью 2026 года нападающий оставался свободным агентом и не нашёл новую команду.

Что Дзюба сказал о завершении карьеры

На прямой вопрос журналистов о его будущем Дзюба ответил: «Карьера закончилась. Всё, ребят».

Однако затем футболист уточнил, что официально объявлять о завершении выступлений пока не готов, и не исключил эпизодического возвращения ради Кубка России. Поэтому на 1 октября 2026 года корректнее говорить именно о заявлении Дзюбы о завершении профессиональной карьеры, а не о полностью формализованном уходе из футбола.

Ещё в сентябре Дзюба признавался, что скорее склоняется к завершению карьеры. Продолжать выступления он был готов прежде всего ради сильной команды, способной бороться за трофеи. После ухода из «Акрона» такого варианта у форварда не появилось.

Сколько голов забил Артём Дзюба за карьеру

К завершению карьеры Дзюба подошёл сразу с несколькими главными бомбардирскими рекордами российского футбола.

Инфографика © Life.ru

Всего в используемой для российского бомбардирского рекорда статистике у Дзюбы 248 голов: 217 за клубы и 31 за национальную команду. В чемпионатах России он забил 177 мячей — это лучший результат в истории турнира.

Рекорд лучшего бомбардира российского футбола Дзюба впервые установил 9 марта 2025 года. Гол за «Акрон» в ворота «Крыльев Советов» стал для него 234-м на высшем уровне и позволил обойти Александра Кержакова. К окончанию выступлений Дзюба увеличил результат до 248 мячей.

Дзюба побил рекорд российского футбола — об этом Life.ru рассказывал отдельно.

Где играл Артём Дзюба: все клубы футболиста

Профессиональная карьера Дзюбы растянулась на два десятилетия. Он дебютировал за основной состав московского «Спартака» ещё в 2006 году, затем выступал в арендах за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал», семь лет провёл в «Зените», ненадолго уезжал в Турцию, а после возвращения в Россию играл за «Локомотив» и «Акрон».

Инфографика © Life.ru

*Официальные матчи и голы за клубы во всех турнирах. Суммарно — 599 матчей и 217 голов.

Дзюба — воспитанник «Спартака». Именно в составе красно-белых он начал взрослую карьеру, однако первый командный трофей выиграл уже в аренде в «Ростове»: в сезоне-2013/14 команда стала обладателем Кубка России.

Главным клубом в карьере нападающего стал «Зенит». В Санкт-Петербурге Дзюба провёл семь сезонов, сыграл 249 официальных матчей и забил 108 голов.

После ухода из «Зенита» форвард ненадолго отправился в турецкий «Адана Демирспор», затем вернулся в РПЛ и выступал за московский «Локомотив». Последние два сезона профессиональной карьеры Дзюба провёл в «Акроне», где успел стать лучшим бомбардиром в истории клуба — 18 мячей.

Что выиграл Дзюба за карьеру

Большинство главных командных трофеев Артём Дзюба завоевал с петербургским «Зенитом».

С сине-бело-голубыми форвард четыре раза становился чемпионом России — в сезонах 2018/19, 2019/20, 2020/21 и 2021/22. Ещё дважды он выигрывал Кубок России и четыре раза — Суперкубок страны. Всего в составе «Зенита» у Дзюбы 10 трофеев.

Ещё один Кубок России Дзюба выиграл с «Ростовом» в сезоне-2013/14. Таким образом, за профессиональную карьеру форвард завоевал 11 главных командных трофеев.

Отдельным достижением стали индивидуальные награды. Дзюба дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России — в сезонах 2019/20 и 2020/21. В последнем из них он забил 20 мячей.

Дзюба в сборной России: рекордные 31 гол

За основную сборную России Артём Дзюба дебютировал в ноябре 2011 года. Всего нападающий провёл за национальную команду 56 матчей и забил 31 мяч.

Последний гол за сборную оказался историческим. 19 марта 2025 года Дзюба после почти четырёхлетнего перерыва вернулся в национальную команду и отличился в товарищеском матче с Гренадой. Этот мяч стал для него 31-м — форвард обошёл Александра Кержакова и единолично возглавил список лучших бомбардиров сборной России.

При этом если объединять статистику сборных России и СССР, абсолютным лидером остаётся Олег Блохин, забивший за сборную СССР 42 мяча. Рекорд Дзюбы относится именно к национальной сборной России с 1992 года.

Чем Дзюба запомнился на чемпионате мира 2018 года

Для миллионов болельщиков главным турниром в карьере Дзюбы остался домашний чемпионат мира 2018 года.

Форвард сыграл во всех пяти матчах сборной России, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Он отличился в играх с Саудовской Аравией и Египтом, а в 1/8 финала реализовал пенальти в ворота Испании. Российская команда затем выиграла серию послематчевых пенальти и впервые в постсоветской истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Подробнее о том матче — в материале «Россия — Испания. ЧМ-2018».

В четвертьфинале против Хорватии россияне уступили лишь в серии пенальти. После матча Дзюба не смог сдержать слёз и говорил, что команда хотела доказать всей стране, что российский футбол жив.

О том, как сложился «Россия — Хорватия. ЧМ-2018», — в отдельном материале Life.ru.

Именно после ЧМ-2018 Дзюба окончательно стал одной из главных фигур российского футбола своего поколения.

Главные рекорды Артёма Дзюбы

К моменту заявления о завершении карьеры на счету нападающего оказалось сразу несколько исторических достижений:

248 голов за клубы и сборную на высшем уровне — рекорд среди российских футболистов;

177 голов в чемпионате России — абсолютный рекорд турнира;

31 гол за сборную России — лучший результат национальной команды;

108 голов за «Зенит» во всех турнирах;

два звания лучшего бомбардира РПЛ;

11 главных командных трофеев, включая четыре чемпионства России.

Сколько лет Артёму Дзюбе

Артём Дзюба родился 22 августа 1988 года в Москве. На момент заявления о завершении карьеры 1 октября 2026 года футболисту 38 лет.

Какой клуб был последним у Дзюбы

Последним профессиональным клубом Артёма Дзюбы стал тольяттинский «Акрон», за который нападающий выступал с сентября 2024-го по май 2026 года.

За два сезона он провёл за клуб 52 официальных матча и забил 18 голов, став лучшим бомбардиром «Акрона» на профессиональном уровне.

Дзюба точно завершил карьеру?

Сам футболист 1 октября заявил, что его карьера закончена. Но формального объявления об окончательном уходе пока не сделал и допустил возможность ещё сыграть за какой-нибудь клуб в Кубке России. Поэтому теоретически число его матчей и голов ещё может измениться.

Однако именно 1 октября 2026 года стало первым днём, когда сам Дзюба прямо сказал о завершении профессиональной карьеры — спустя 20 лет после дебюта за основной состав «Спартака».

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Авторы Александра Новоселова