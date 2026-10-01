Футболист Артём Дзюба завершил карьеру

»Можно сказать, что завершил. Возможно, могу сыграть только за одну из медиакоманд в Кубке России. Для статистики. Но это неточно», — приводит его слова ТАСС.

Артём Дзюба — 38-летний российский нападающий, воспитанник московского «Спартака». За карьеру он также выступал за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», «Зенит», турецкий «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Акрон». С петербургским клубом Дзюба четыре раза становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. За сборную России форвард провёл 56 матчей и забил 31 гол, став её лучшим бомбардиром в истории. На домашнем чемпионате мира 2018 года он забил три мяча и вместе с национальной командой дошёл до четвертьфинала. Последним клубом Дзюбы был тольяттинский «Акрон», который он покинул после сезона-2025/26.