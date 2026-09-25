«Надо идти в бизнес»: Погребняк предложил Дзюбе повесить бутсы на гвоздь

Экс-футболист Павел Погребняк считает, что нападающий Артём Дзюба уже всего добился в российском футболе и теперь может переключиться на бизнес. Об этом пишет «Чемпионат».

При этом Погребняк ждёт форварда на ежегодном турнире воспитанников «Спартака» в манеже красно-белых и уверен, что там его опыт пригодится.

«Дзюба побил все рекорды в российском чемпионате — уже можно сосредоточиться на бизнесе», — сказал экс-футболист.

Сейчас Дзюба остаётся свободным агентом после ухода из тольяттинского «Акрона» в мае. За карьеру нападающий также выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал», «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Зенит».

Наиболее титулованный отрезок его карьеры пришёлся на Петербург. Вместе с «Зенитом» форвард четырежды выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также два раза становился обладателем Кубка страны.

Ранее Life.ru писал, что сам 38-летний Артём Дзюба всё больше склоняется к завершению профессиональной карьеры. Форвард признавался, что продолжение выступлений рассматривает прежде всего ради предложения от сильной команды.