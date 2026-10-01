«Раздули новость»: Агент Дзюбы опроверг слова футболиста о завершении карьеры

Агент 38-летнего футболиста Артёма Дзюбы не подтвердил, что форвард завершил карьеру. Ранее об этом объявил сам спортсмен.

«Он сказал слова, которые сказал. Может ещё сыграет в будущем, трансферное окно закрылось, поэтому играть он пока больше не будет. До зимы он пока играть не будет. Это как обычно раздули новость», — приводит слова агент Super.

При этом ранее сам Дзюба заявил, что завершил карьеру. При этом он допустил, что проведёт ещё один матч в Кубке России за медиакоманду.

Последним клубом Дзюбы был тольяттинский «Акрон». Life.ru писал о его уходе из команды в мае: за два сезона нападающий провёл за клуб 52 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.

Артём Дзюба — 38-летний российский нападающий, воспитанник «Спартака». За карьеру выступал за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», «Зенит», турецкий «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Акрон». С «Зенитом» четырежды становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны. За сборную России провёл 56 матчей и забил 31 гол (рекорд). На чемпионате мира 2018 года отличился трижды и дошёл с национальной командой до четвертьфинала.