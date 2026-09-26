Лучшие авиакомпании мира 2026: кто возглавил новый рейтинг Skytrax Оглавление Топ-10 лучших авиакомпаний мира в 2026 году Почему Singapore Airlines признали лучшей авиакомпанией 2026 года Qatar Airways — лучший бизнес-класс, Air France — первый класс Какая бюджетная авиакомпания лучшая в 2026 году Почему в другом рейтинге лучшей авиакомпанией называют Qatar Airways Всемирный день туризма 2026: когда отмечают и при чём здесь искусственный интеллект Какие авиакомпании признаны лучшими в мире в 2026 году? Топ-10 Skytrax, лучшие эконом-, бизнес- и первый классы, лоукостеры и главные победители рейтинга. Названы лучшие авиакомпании мира в 2026 году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В преддверии Всемирного дня туризма, который ежегодно отмечается 27 сентября, появился хороший повод проверить, с кем путешествовать приятнее всего. Международная рейтинговая организация Skytrax объявила победителей World Airline Awards 2026 — одного из самых известных пассажирских рейтингов авиакомпаний мира. Главным победителем стала Singapore Airlines, сместившая с первого места прошлогоднего лидера Qatar Airways.

Итоги особенно показательны для тех, кто планирует дальнее путешествие: первую десятку почти целиком заняли авиакомпании Азии и Ближнего Востока. Из европейских перевозчиков туда пробились только Turkish Airlines и Air France. Причём турецкая компания стала пятой в мире и одновременно получила титул лучшей авиакомпании Европы.

Топ-10 лучших авиакомпаний мира в 2026 году

Топ-10 лучших авиакомпаний мира в 2026 году по версии Skytrax. Инфографика © Life.ru

В сравнении с рейтингом 2025 года Singapore Airlines поднялась со второго на первое место, а Qatar Airways опустилась на второе. Cathay Pacific сохранила третью позицию. Заметный рывок совершила Hainan Airlines — с десятого места на восьмое, а Turkish Airlines поднялась с шестого на пятое.

Почему Singapore Airlines признали лучшей авиакомпанией 2026 года

World Airline Awards формируется не редакцией и не жюри авиакомпаний, а на основе глобального исследования удовлетворённости пассажиров. Для рейтинга 2026 года Skytrax проводил опрос с сентября 2025-го по август 2026-го. В нём участвовали путешественники более чем из 100 стран, а в исследовании фигурировали свыше 300 авиакомпаний. Подозрительные и повторные анкеты организаторы исключали.

Singapore Airlines взяла не только главный титул. Перевозчик также признали лучшим в мире по экономклассу, а кресло первого класса Singapore Airlines победило в отдельной категории. В рейтинге экономкласса следом расположились Cathay Pacific и Qatar Airways.

Singapore Airlines возглавила рейтинг лучших авиакомпаний мира 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Qatar Airways — лучший бизнес-класс, Air France — первый класс

Одного общего рейтинга недостаточно, если пассажир выбирает конкретный формат перелёта. Здесь победители отличаются.

Лучшим бизнес-классом 2026 года Skytrax признал Qatar Airways. Перевозчик также победил в категориях бизнес-кресел и бизнес-зала. Первое место среди авиакомпаний по первому классу заняла Air France, а лучшим премиальным экономклассом признали EVA Air.

За лучший экипаж салона награду получила Cathay Pacific Airways. Emirates победила в категории развлечений на борту, а STARLUX Airlines была признана самой чистой авиакомпанией мира.

Qatar Airways получила награду Skytrax за лучший бизнес-класс в 2026 году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какая бюджетная авиакомпания лучшая в 2026 году

Для туристов, которым важнее цена билета, Skytrax составляет отдельный рейтинг лоукостеров. В 2026 году его в 17-й раз подряд возглавила AirAsia. Второй стала Scoot, которая дополнительно получила титул лучшего дальнемагистрального лоукостера, третье место заняла испанская Vueling — одновременно лучший бюджетный перевозчик Европы.

Почему в другом рейтинге лучшей авиакомпанией называют Qatar Airways

Путаница возникает из-за того, что под названием «лучшие авиакомпании 2026 года» в Сети одновременно существуют несколько разных исследований.

В марте 2026 года свой рейтинг опубликовал AirlineRatings.com. Он оценивал прежде всего продукт на борту и пассажирский опыт и поставил Qatar Airways на первое место среди полносервисных перевозчиков. Cathay Pacific там стала второй, Singapore Airlines — третьей. Именно в той десятке Turkish Airlines действительно оказалась единственной европейской авиакомпанией.

Skytrax опубликовал свои результаты значительно позже — 18 сентября. Этот рейтинг основан на масштабном опросе пассажиров, поэтому накануне Всемирного дня туризма именно его корректнее считать самым свежим глобальным рейтингом авиакомпаний 2026 года. В нём победила уже Singapore Airlines, а европейцев в топ-10 два — Turkish Airlines и Air France.

Turkish Airlines вошла в десятку лучших авиакомпаний мира и стала лучшей авиакомпанией Европы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Всемирный день туризма 2026: когда отмечают и при чём здесь искусственный интеллект

Всемирный день туризма в 2026 году приходится на воскресенье, 27 сентября. Главные международные мероприятия пройдут в Сан-Сальвадоре, а официальная тема года посвящена цифровой повестке и искусственному интеллекту, способному изменить туристическую отрасль.

И выбор авиакомпании уже хорошо вписывается в эту новую модель путешествий: туристы сравнивают не только стоимость билета, но и отзывы, качество кресел и питания, наличие Wi-Fi, развлечения, пересадки и уровень сервиса. Поэтому даже звание «лучшей авиакомпании мира» не означает, что один перевозчик будет оптимальным для любой поездки. Для экономкласса, бизнеса, первого класса и бюджетного перелёта лидеры рейтингов различаются.

Авторы Александра Новоселова