Самая страшная тайная тюрьма Службы безопасности Украины находилась в Луганске, рассказал РИА «Новости» бывший узник секретного места содержания, руководитель аналитического отдела движения «Другая Украина» Алексей Самойлов.

По словам мужчины, он сам оказался в неофициальной тюрьме СБУ в 2014 году, когда занимал должность проректора университета и работал профессором кафедры международных отношений. Самойлов утверждает, что сотрудники украинской спецслужбы задержали его возле собственного дома и начали избивать прямо на глазах соседей.

После задержания его доставили в место содержания, которого, как утверждает бывший заключённый, официально не существовало. Там он познакомился с другими узниками, в том числе жителями Луганска, которые делились с ним рассказами о жестоком обращении.

«Я сидел в камере с луганскими ребятами. Они, конечно, рассказывали жуткие вещи. Луганск — было самое страшное. Пыточные при СБУ», — заявил Самойлов.

По его словам, подобные места незаконного содержания людей впоследствии стали появляться не только при СБУ, но и в отдельных воинских частях ВСУ, подразделениях Национальной гвардии и украинской полиции.

Самойлов утверждает, что общался со многими людьми, которые лично столкнулись с такой практикой или стали её очевидцами. Сам он находился в заключении с 28 июня по 26 декабря 2014 года, после чего был освобождён в результате обмена.