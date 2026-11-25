Атака украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина сорвала планы по созданию демилитаризованной зоны на Украине. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point.

По словам белорусского лидера, ранее рассматривался вариант создания демилитаризованной территории на Украине. В таком случае боевые действия могли бы остановиться по линии соприкосновения, а дальнейшие вопросы о границах и устройстве этой зоны стороны решали бы уже в ходе переговоров.

Лукашенко заявил, что после атаки российский президент убедился в невозможности доверять украинской стороне и Западу. Белорусский лидер предположил, что Владимир Зеленский не решился бы атаковать резиденцию Путина без одобрения европейских стран.

«Путин понял, это я знаю точно, что доверять здесь украинцам, читай — Западу, нельзя. Не думаю, что Зеленский решился бы нанести удар по резиденции Путина, если бы это не одобрили в Европе», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что произошедшее разрушило перспективу реализации прежнего сценария урегулирования. По оценке президента Белоруссии, если бы не этот инцидент, боевые действия уже могли бы остановиться по линии соприкосновения, а стороны продолжили бы договариваться о будущем разграничении территорий.

В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года Минобороны России сообщило об отражении атаки 91 украинского беспилотника, которые направлялись к государственной резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Все воздушные цели были перехвачены средствами ПВО.