Киевские власти не смогли дистанцироваться от нападения на официальную резиденцию главы российского государства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин в разговоре с РИА «Новости».

Дипломат прокомментировал инцидент, произошедший в Новгородской области в декабре 2025 года. Он напомнил, что сначала окружение Владимира Зеленского предприняло попытку сделать вид, будто не имеет отношения к случившемуся.

«Позже в окружении Зеленского пытались уйти от ответственности, отрицая свою причастность к упомянутым ударам», — заявил Галузин.

При этом, по словам замминистра, связь украинской стороны с атакой не вызывает никаких сомнений. Он подчеркнул, что за этими действиями также стоят западные покровители киевского режима. По словам Галузина, соучастие Киева очевидно, как и вовлечённость тех, кто передавал разведданные со спутников стран НАТО, а также тех, кто с помощью спутниковой навигации вёл их к заданной цели.

Напомним, в ночь на 29 декабря 2025 года ВСУ предприняли попытку массированной атаки с применением 91 беспилотного летательного аппарата на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. В Минобороны заявили, что расшифровка данных навигационных систем сбитых дронов подтвердила, что их целью был именно этот объект. Все участвовавшие в атаке беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны, пострадавших и разрушений не зафиксировано.