Путин заявил, что Киев заранее знал о его отсутствии в резиденции при атаке БПЛА

Киев знал, что президент России отсутствовал в своей новгородской резиденции во время атаки беспилотников ВСУ 29 декабря 2025 года. Об сам Владимир Путин заявил на сессии ПМЭФ.

«Они [Украина] давали нам информацию. И по этому поводу сказали: «Мы знали, что вас там нет, в резиденции» — и так далее. Зачем они так делали, это другой вопрос», — сказал российский лидер.