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5 июня, 18:27

Путин заявил, что Киев заранее знал о его отсутствии в резиденции при атаке БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Киев знал, что президент России отсутствовал в своей новгородской резиденции во время атаки беспилотников ВСУ 29 декабря 2025 года. Об сам Владимир Путин заявил на сессии ПМЭФ.

«Они [Украина] давали нам информацию. И по этому поводу сказали: «Мы знали, что вас там нет, в резиденции» — и так далее. Зачем они так делали, это другой вопрос», — сказал российский лидер.

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Атака на резиденцию Владимира Путина на Валдае произошла в ночь на 29 декабря 2025 года. По данным российской стороны, Киев применил 91 беспилотник, однако все цели были уничтожены силами ПВО.

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Полина Никифорова
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