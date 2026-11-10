Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. На 10 ноября в Москве запланирована его двусторонняя встреча с Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

На следующий день Лукашенко примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Лидеры обсудят деятельность организации, а также актуальные вопросы международной и региональной безопасности.

В своём выступлении белорусский президент намерен подробно остановиться на обеспечении коллективной безопасности в Евразии и представить позицию Минска по основным направлениям развития ОДКБ.

Ранее Кремль сообщил, что саммит 11 ноября пройдёт под председательством Путина. Участники планируют подписать итоговую декларацию и подготовленную по российской инициативе Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года. Также намечено решение о передаче председательства от России к Таджикистану с 1 января 2027 года.