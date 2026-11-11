Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал усилия по урегулированию украинского конфликта и положительно оценил переговорную позицию российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил 11 ноября на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве, сообщает БелТА.

«К сожалению, межгосударственных противоречий и конфликтов в мире сегодня немало. Поэтому мы приветствуем усилия по урегулированию конфликта в Украине и ту гибкую позицию, которую Президент России и руководство занимают в этих переговорах», — сказал Лукашенко.