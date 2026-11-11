Лукашенко похвалил гибкую позицию Путина по урегулированию на Украине
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал усилия по урегулированию украинского конфликта и положительно оценил переговорную позицию российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил 11 ноября на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве, сообщает БелТА.
«К сожалению, межгосударственных противоречий и конфликтов в мире сегодня немало. Поэтому мы приветствуем усилия по урегулированию конфликта в Украине и ту гибкую позицию, которую Президент России и руководство занимают в этих переговорах», — сказал Лукашенко.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Лукашенко обсудили переговоры по Украине в Абу-Даби. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что тема консультаций затрагивалась во время беседы лидеров 10 ноября. По его словам, встреча была насыщенной и продолжалась три часа 50 минут. После официальной части президенты продолжили общение за домашним ужином.