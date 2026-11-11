Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи 10 ноября затронули тему трёхсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно же, тема переговоров так или иначе затрагивалась в беседе с Лукашенко», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов в ходе брифинга.

Песков также охарактеризовал вечернюю встречу президентов как весьма насыщенную по содержанию. Она прошла в подмосковной резиденции Ново-Огарёво.

Напомним, общение Путина и Лукашенко продолжалось три часа 50 минут. Визит Лукашенко в Россию приурочен к заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве. Политики продолжили деловое общение за домашним ужином.