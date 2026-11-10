Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко продолжить общение за домашним ужином. Приглашение прозвучало вечером 10 ноября в подмосковной резиденции Ново-Огарёво, где лидеры двух стран провели неформальную встречу накануне саммита ОДКБ.

«Если вы никуда не спешите, после этой небольшой беседы хотел бы пригласить вас здесь домой, на ужин», — обратился российский лидер к Лукашенко.

Встреча президентов прошла без жёстких протокольных рамок. Подобный формат общения для Путина и Лукашенко уже стал привычным: главы государств регулярно встречаются лично и поддерживают связь по телефону.