Путин пригласил Лукашенко к себе домой после встречи
Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко продолжить общение за домашним ужином. Приглашение прозвучало вечером 10 ноября в подмосковной резиденции Ново-Огарёво, где лидеры двух стран провели неформальную встречу накануне саммита ОДКБ.
«Если вы никуда не спешите, после этой небольшой беседы хотел бы пригласить вас здесь домой, на ужин», — обратился российский лидер к Лукашенко.
Встреча президентов прошла без жёстких протокольных рамок. Подобный формат общения для Путина и Лукашенко уже стал привычным: главы государств регулярно встречаются лично и поддерживают связь по телефону.
Ранее Life.ru сообщал о встрече Путина и Лукашенко в Ново-Огарёве 10 ноября. Белорусский президент прибыл в подмосковную резиденцию российского лидера вечером, за день до саммита ОДКБ. Переговоры проходили в неформальной обстановке, а их проведение стало продолжением регулярных контактов Москвы и Минска.
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