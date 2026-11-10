Путин и Лукашенко встретились в Ново-Огарёво
Президент России Владимир Путин принял белорусского коллегу Александра Лукашенко в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Неформальная встреча проходит вечером 10 ноября, за день до саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото © Telegram / «Пул Первого»
Белорусский лидер прибыл в российскую столицу во вторник с рабочим визитом. Ожидается, что на саммите лидеры государств обсудят актуальные международные угрозы, региональную безопасность и дальнейшее сотрудничество в рамках организации.
Ожидается, что участники саммита подпишут около 20 документов. Среди них — итоговая декларация Совета коллективной безопасности и Антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года.
Ранее Life.ru сообщал о прибытии Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным и участия в саммите ОДКБ. Белорусский президент прилетел в российскую столицу 10 ноября, а кадры его встречи в аэропорту опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». На следующий день Лукашенко представит позицию Минска по ключевым вопросам обеспечения коллективной безопасности в Евразии.
Обложка © Telegram / «Пул Первого»