Президент России Владимир Путин принял белорусского коллегу Александра Лукашенко в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Неформальная встреча проходит вечером 10 ноября, за день до саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото © Telegram / «Пул Первого»

Белорусский лидер прибыл в российскую столицу во вторник с рабочим визитом. Ожидается, что на саммите лидеры государств обсудят актуальные международные угрозы, региональную безопасность и дальнейшее сотрудничество в рамках организации.

Ожидается, что участники саммита подпишут около 20 документов. Среди них — итоговая декларация Совета коллективной безопасности и Антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года.