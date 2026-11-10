Российские войска на западном направлении находятся в высокой боевой готовности и при необходимости смогут обеспечить защиту Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Ново-Огарёве. Белорусский президент поблагодарил Москву за поддержание военного потенциала совместной группировки.

«При той поддержке, о которой мы договорились с вами в рамках ОДКБ, когда на западном направлении белорусская армия и российские вооружённые силы, те формирования, которые вы создали на западе, держите на всякий случай, они очень боеспособны и готовы защищать Беларусь. Я вам благодарен за то, что вы держите в боевой готовности эти войска», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, присутствие подготовленных российских подразделений имеет большое значение для безопасности республики. Он подчеркнул, что речь идёт о силах, предназначенных для защиты западного направления Союзного государства.

Лукашенко также обратил внимание, что эти формирования не направлялись для участия в боевых действиях на Украине. По его словам, такое решение позволило сохранить необходимые силы для обороны Белоруссии.

Ранее президент республики уже подчёркивал важность совместной группировки. Во время октябрьской встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым он заявил, что Минск выполняет свои обязательства по охране рубежей Союзного государства, а военная подготовка необходима прежде всего для предотвращения возможного конфликта.

Нынешние переговоры Путина и Лукашенко проходят накануне заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированного на 11 ноября в Москве. Лидеры государств намерены обсудить региональные угрозы, оборонное сотрудничество и дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности.