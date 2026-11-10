Белоруссия получила от России современные виды вооружений и освоила их применение. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил на встрече с Владимиром Путиным в Ново-Огарёве, поблагодарив российского лидера за выполнение договорённостей в сфере безопасности.

«Что касается безопасности, я благодарю, что вы держите слово. Всё, что вы пообещали Беларуси в плане безопасности, мы освоили. Все виды вооружений, самые новые», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также обратил внимание на опыт применения современной военной техники в конфликте на Украине. По его словам, Минск внимательно изучает происходящее и учитывает полученные сведения при подготовке собственных вооружённых сил.

Отдельно Лукашенко рассказал о системе обороны республики. Он отметил, что в стране сформированы подразделения различного уровня — от народного ополчения до регулярной армии. Их готовность проверяют на постоянной основе. Президент Белоруссии подчеркнул, что российская поддержка позволяет оснащать национальные вооружённые силы современным оружием.

Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко заявил о подготовке России и Белоруссии к возможной войне. При этом белорусский лидер подчеркнул, что обе страны стремятся избежать вооружённого столкновения, а совместная группировка войск на западном направлении необходима для обеспечения безопасности.