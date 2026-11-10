Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен проконсультироваться с российским лидером Владимиром Путиным по двум-трём вопросам, касающимся будущего. Об этом он сообщил во время встречи с главой РФ в Ново-Огарёве.

«Два-три вопроса, по которым я бы хотел у вас проконсультироваться. Это не вопросы, которые надо решать, они решены все. Проконсультироваться на будущее, ну и посоветоваться», — сказал Лукашенко.

Встреча глав России и Белоруссии проходит 10 ноября в подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом накануне заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Саммит организации состоится 11 ноября. Его участники намерены обсудить международную и региональную безопасность, а также дальнейшее сотрудничество государств. По итогам заседания ожидается подписание около 20 документов, включая Антитеррористическую стратегию ОДКБ до 2030 года.

Владимир Путин на встрече в Ново-Огарёве отметил практически непрерывный контакт с президентом Белоруссии . Российский лидер подчеркнул, что главы двух государств постоянно поддерживают связь.