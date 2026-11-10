Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в гуманитарных обменах с Украиной
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин выразил благодарность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за содействие в организации гуманитарных обменов на украинском направлении. Во время встречи в Ново-Огарёве глава государства подчеркнул, что Москва высоко оценивает участие Минска в этой работе.
«Вы вспомнили про украинское направление — хочу вас поблагодарить за помощь в организации гуманитарных обменов, мы высоко это ценим», — обратился российский президент к белорусскому коллеге.
Путин отдельно отметил вклад специалистов, непосредственно участвующих в организации подобных мероприятий. Он попросил передать признательность всем представителям белорусской стороны, которые занимаются этим направлением.
Ранее Life.ru сообщал о готовности Минска продолжать гуманитарное сотрудничество с Украиной. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал, что республика готова оказывать помощь гражданского характера и предоставлять площадку для переговоров. В качестве примера он привёл обмены пленными и телами погибших, которые проходят на белорусской территории.