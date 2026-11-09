Белоруссия готова оказать Украине помощь гражданского характера и обсуждать с западными странами, как стабилизировать обстановку в регионе. Об этом госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил журналистам в Москве на полях 14-й встречи секретарей совбезов стран СНГ.

Вольфович привёл в пример обмены пленными и телами погибших между Россией и Украиной, которые проходят на белорусской территории. На самой встрече он также заявил, что Минск готов предоставить площадку для переговоров.

Говоря о контактах с Западом, госсекретарь упомянул попытку Польши возобновить диалог с Белоруссией на площадке ООН. По его словам, дальнейших шагов Минск пока не видит, хотя готов продолжать общение.

В октябре Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих на белорусском пункте пропуска «Новая Гута». Москва передала Киеву 252 тела, российской стороне вернули останки 25 военнослужащих.