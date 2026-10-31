«Обстановка не может быть спокойной»: Белоруссия готовит новые десантные силы у границы с Украиной

Белоруссия создаёт новое десантное соединение для защиты границы с Украиной. Подразделение разместят в Гомельской области, где уже завершается подготовка военной инфраструктуры, личного состава и техники, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил республики Владимир Белый в интервью телеканалу ОНТ.

По словам военачальника, на южном направлении Минск сохраняет группировку войск прикрытия, способную оперативно реагировать на возникающие угрозы. Белый утверждает, что численность украинских сил у границы превышает 15 тысяч человек. Для обеспечения безопасности белорусская армия задействует подразделения сил специальных операций, территориальной обороны и народного ополчения.

«Когда на территории твоего южного соседа происходит открытый горячий вооружённый конфликт, обстановка у нас не может быть спокойной на 100%», — пояснил начальник Генштаба.

Белый рассказал, что приграничная территория со стороны Украины практически полностью заминирована, мосты разрушены, а отдельные участки местности перекопаны. По его оценке, подобные обстоятельства создают предпосылки для пограничных инцидентов.

Отдельно военачальник прокомментировал обвинения Киева в адрес Минска. По его словам, украинские власти рассматривают Белоруссию как потенциальный плацдарм для наступления, хотя белорусская сторона заявляет об оборонительном характере своих действий.

«Мы постоянно слышим вот эти упреки, обвинения. Мы постоянно находимся в режиме провокации», — отметил Белый.

При этом начальник Генштаба подчеркнул, что признаков целенаправленной подготовки Украины к обострению обстановки белорусское командование сейчас не наблюдает. Основным источником напряжённости он назвал информационно-психологическое воздействие на военнослужащих и жителей приграничных районов. Несмотря на сложности, ситуацию Минск оценивает как прогнозируемую и стабильную.