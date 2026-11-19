Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава государства не должен материться на подчинённых, даже если они заслуживают жёсткой критики. При этом он признался, что сам иногда срывается на нецензурную брань, после чего просит прощения. Об этом белорусский лидер рассказал на совещании с судейским корпусом в Минске, фрагмент выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко поделился собственным принципом: прежде чем предъявлять претензии окружающим, нужно посмотреть на себя в зеркало. По словам президента, он каждый день оценивает собственные поступки и задаётся вопросом, правильно ли повёл себя в той или иной ситуации.

В качестве примера он привёл общение с министром сельского хозяйства, которого иногда отчитывает.

«На министра сельского хозяйства в поле матом ругаюсь — это правильно или нет? Потом извиняюсь перед ним», — признался Лукашенко.

Он подчеркнул, что президент не должен позволять себе подобные выражения в адрес сотрудников, даже когда для недовольства есть серьёзные основания. Особенно недопустимой глава Белоруссии назвал ложь со стороны подчинённых. По его словам, возмущение вызывают ситуации, когда чиновники обманывают руководство и тратят на это огромные деньги.