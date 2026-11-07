Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него, вероятно, нет друзей в привычном понимании этого слова. По его мнению, близкие отношения с главой государства могут со временем привести к просьбам об особых услугах и даже коррупции. Об этом белорусский лидер рассказал во время общения с жителями агрогородка Говяды в Шкловском районе Могилёвской области.

«У президента вряд ли есть друзья. Есть знакомые люди, которые немало для меня сделали. Я это помню. Может, у какого-то президента и [есть] друзья. Я про себя говорю», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Глава государства объяснил, что дружеские отношения нередко сопровождаются определёнными ожиданиями. По его словам, люди, считающие себя близкими к президенту, могут рассчитывать на помощь, которую невозможно оказать без ущерба интересам других граждан.

«Знаете, друзья со временем начинают от тебя много требовать. Вроде бы друзья и прочее. Вот, ты должен ему там что-то сделать за счет других. И это доходит до коррупции», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что считает подобное отношение к государственной должности неприемлемым. Он убеждён, что личные связи не должны становиться основанием для предоставления кому-либо преимуществ.

«Поэтому друзей у меня, наверное, нет. Есть хорошие люди, с которыми я могу пообщаться, поговорить и так далее. Но всегда помню, что я — президент», — добавил он.

При этом Лукашенко признался, что относится к людям по-разному и особенно ценит тех, кто добросовестно трудится. Президент подчеркнул, что не может быть одинаковым со всеми, однако это не отменяет его обязанностей перед гражданами страны.

«Я очень люблю людей, которые трудятся, трудяг», — заключил глава Белоруссии.

Разговор состоялся во время рабочей поездки Лукашенко в Могилёвскую область 7 ноября. В Шкловском районе президент посетил сельскохозяйственные предприятия и обсудил с местными жителями вопросы жизни и работы на селе.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Лукашенко назвал Владимира Путина своим искренним другом. В интервью программе «Действующие лица» в январе 2021 года белорусский лидер заявил, что считает российского президента другом не только лично для себя, но и для всего белорусского народа. Тогда же на вопрос о наличии других друзей Лукашенко ответил отрицательно.