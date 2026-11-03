Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал работу ОБСЕ на фоне продолжающегося конфликта в Европе. По его словам, организация, созданная для обеспечения безопасности и сотрудничества, не демонстрирует должной реакции на происходящее. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, передаёт БелТА.

«В Европе не первый год идет война. Для ОБСЕ это серьёзный вызов. Никакой реакции со стороны этой организации. Может быть, она и есть, но я о ней ничего не знаю», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что руководители государств — членов ОБСЕ должны быть осведомлены о действиях организации в подобных ситуациях. При этом Минск, несмотря на неоднозначное отношение к структуре, намерен добиваться её возвращения к непосредственным задачам в сфере безопасности.

Белорусский президент также выступил за многополярное мироустройство, основанное на диалоге и сотрудничестве разных государств. По его мнению, именно такой подход необходим для решения международных проблем.

Отдельно Лукашенко выразил недовольство избирательностью ОБСЕ. Он считает, что организация сосредоточилась на критике определённых стран, в том числе при оценке выборов, вместо того чтобы уделять больше внимания вопросам общей безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что Турция выдвинула действующего генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу на пост главы ООН. Его кандидатуру поддержал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Синирлиоглу возглавляет ОБСЕ с декабря 2024 года, а до этого занимал пост министра иностранных дел Турции и представлял страну при Организации Объединённых Наций.