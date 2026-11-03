Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным организацию гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. По его словам, Минск согласился принять эвакуированных жителей, которых украинская сторона была готова забрать только через белорусскую территорию.

Лукашенко затронут тему 3 ноября на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Белорусский лидер подчеркнул, что его страна была непосредственно вовлечена в согласование гуманитарной операции между Россией и Украиной.

«Россияне с украинцами молодцы, договорились по Алешкам. Мы в это были вовлечены, украинцы прямо заявили: «Мы примем оттуда людей только с территории Беларуси». Путин говорит: «Надо это сделать». Я говорю: «Не вопрос, пожалуйста, в Гомеле примем, обслужим, накормим, помоем, почистим, отправим, куда надо»», — рассказал президент Белоруссии.

Гомель стал одним из ключевых пунктов гуманитарной операции. Именно там 29 октября встретились представители России и Украины, участвовавшие в подготовке эвакуации. После переговоров делегации отправились в Алешки одним самолётом.

Для доставки помощи и вывоза мирных жителей стороны согласовали временное прекращение огня. Режим тишины действовал с 27 октября до конца 1 ноября. В организации миссии также участвовали представители США, а посредническую помощь оказывала команда первой леди Мелании Трамп.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Гомеле согласовали режим тишины для гуманитарной миссии в Алешках. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что российская и украинская делегации подписали документы, определяющие порядок операции. По её словам, одной из самых сложных задач стало обеспечение безопасного маршрута для доставки помощи и эвакуации жителей.