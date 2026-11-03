Главный врач Алёшковской больницы Владимир Харлан перенёс шестичасовую операцию на глазах после тяжёлого ранения при обстреле ВСУ в декабре 2024 года. Медикам пришлось извлекать многочисленные осколки, а затем восстанавливать повреждённые руки. О пережитом Герой России рассказал в интервью.

Трагедия произошла 30 декабря, когда руководитель медучреждения вместе с начальником медицинской части встречал четверых новых сотрудников охраны. В этот момент по зданию был нанесён удар. Заместитель главврача погиб на месте, а сам Харлан получил множественные ранения. Несмотря на тяжесть травм, он не потерял сознание даже во время эвакуации.

На следующий день пострадавшему провели сложное хирургическое вмешательство в Симферополе. По воспоминаниям врача, специалисты шесть часов вытаскивали осколки из глаз. Позднее началось лечение переломов рук.

«Меня вывезли 30 декабря 2024 года. Я как раз с начмедом (начальник медицинской части) принимал охранников, четыре человека, и мы их размещали. Прилетел снаряд, насмерть начмеда, меня ранило. Но я при таком страшном ударе, я до сих пор не понимаю, как не вырубился, я так и приехал», — отметил врач.

Медицинской профессии Харлан посвятил несколько десятилетий. До переезда в Алёшки он 40 лет трудился в Херсонской областной больнице. Врач также вспомнил, как в 1992 году занимался внедрением магнитно-резонансной томографии.

После начала боевых действий медик продолжил помогать населению Херсонской области. За самоотверженность при исполнении профессионального долга Владимир Путин присвоил ему звание Героя России, пишет ТАСС.