Сообщения британского телеканала Sky News о том, что Россия якобы использовала режим тишины в Алешках Херсонской области для переброски военной техники, опроверг украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Как рассказал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека на пресс-конференции, он лично изучил опубликованные кадры и связался с ответственными за соблюдение договорённостей.

«На видео чётко видно российскую военную технику, которая маркирована красными крестами. Эта военная техника была использована для разминирования», — пояснил Лубинец. По его словам, работы проводились под контролем украинской стороны, после чего машины вернулись на прежние позиции.

Ранее Sky News показал кадры передвижения российских военных в районе Алешек. Телеканал со ссылкой на украинских военнослужащих утверждал, что Москва якобы воспользовалась гуманитарной паузой для укрепления позиций и переброски подкреплений. Лубинец подчеркнул, что договорённости прямо запрещали подобные действия, а стороны регулярно проверяли соблюдение режима тишины и не зафиксировали нарушений.

Ранее Life.ru рассказывал, как российская и украинская стороны согласовали гуманитарную миссию в Алешках на переговорах в белорусском Гомеле. Уполномоченные по правам человека Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец подписали документы на двух языках, определив порядок проведения операции. Режим тишины действовал с 27 октября до позднего вечера 1 ноября и позволил доставить помощь жителям и организовать их эвакуацию.