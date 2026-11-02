Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области официально завершилась в ночь на 2 ноября. Режим тишины, позволивший доставить помощь мирным жителям и организовать их эвакуацию, действовал с 27 октября. Об этом на пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, гуманитарная пауза началась 27 октября в 04:00 и завершилась 1 ноября в 23:59. Именно это время было зафиксировано в договорённостях, которые российская и украинская стороны согласовали перед проведением операции.

Лантратова рассказала, что завершающий этап переговоров состоялся в белорусском Гомеле. Там она встретилась с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Стороны подписали документы на русском и украинском языках, подробно определив порядок проведения гуманитарной миссии.

«Мы чётко подписали все этапы проведения гуманитарной миссии», — подчеркнула российский омбудсмен.

Самой сложной частью операции, по словам Лантратовой, стало обеспечение режима тишины. Он был необходим не только для доставки гуманитарных грузов и эвакуации жителей, но и для предварительного разминирования дорог, по которым должна была пройти колонна.

Примечательно, что переговоры в Гомеле завершились необычной для нынешних отношений Москвы и Киева сценой. Как рассказывал Life.ru, российская и украинская делегации после очной встречи отправились на гуманитарную миссию одним самолётом. Перед вылетом представители двух стран обменялись рукопожатиями и пообщались. В организации операции также участвовали США и Белоруссия.

При этом подготовка безопасного маршрута не обошлась без жертв. Life.ru писал о гибели российского сапёра Андрея Ведерникова, который 28 октября разминировал дорогу для гуманитарного конвоя. По данным Минобороны РФ, военнослужащий получил смертельное ранение при взрыве устройства, предположительно установленного с помощью украинского беспилотника. Несмотря на трагедию, подготовку маршрутов продолжили, и 29 октября Лантратова объявила о завершении разминирования.