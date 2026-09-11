Лукашенко заявил, что белорусы «ринулись» в Москву из-за политики Запада

Белорусы всё чаще выбирают для поездок Москву вместо западных направлений. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, санкционная политика соседних стран дала обратный эффект.

«Наши люди ринулись в Москву: им там интересно, прекрасный город. Таким образом нас «отрывают» от России», — с иронией сказал Лукашенко, передаёт БелТА.

Президент Белоруссии связал эту тенденцию с действиями стран Балтии. Их политику в отношении Минска он сравнил с выстрелом «уже даже не в ногу, а в ухо».

По мнению Лукашенко, западные ограничения должны были ослабить связи Белоруссии с Россией. Однако фактически они, считает он, только подтолкнули жителей республики чаще выбирать восточное направление для поездок.

Россия и Белоруссия продолжают расширять транспортное сообщение. Между Москвой и Минском курсируют регулярные поезда и авиарейсы, а белорусская «Белавиа» с 30 октября возобновляет ежедневные полёты в московский аэропорт Жуковский после шестилетнего перерыва.

Ранее Life.ru рассказывал, что Москва остаётся одним из самых востребованных туристических направлений. В марте 2026 года столица вошла в пятёрку самых популярных городов России для путешествий, а Белоруссия оказалась среди лидирующих зарубежных направлений у россиян.