Лукашенко заявил, что многовекторность не отдаляет Белоруссию от России

Белорусская политика многовекторности никак не отдаляет республику от России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, его слова приводит БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Минск готов развивать торгово-экономическое сотрудничество с российскими регионами и помогать им там, где у Белоруссии есть соответствующие возможности. Алексей Русских заметил, что промышленная кооперация региона с Белоруссией уже приносит ощутимые результаты.

«Я всегда губернаторам России говорю: смотрите, если мы что-то можем сделать в этой ситуации для вас, всегда сделаем. Не глядя на то, что там говорят вокруг нас. И особенно то, что пишут, особенно в России», — сказал белорусский лидер.

Он также рассказал, что внимательно следит за публикациями в СМИ и блогах. По словам Лукашенко, информационная повестка сегодня играет особую роль, поскольку противостояние идёт в том числе в медиапространстве.

Президент Белоруссии отдельно остановился на критике многовекторной политики Минска. Он отметил, что не раз объяснял: стремление республики развивать отношения с разными странами не означает дистанцирования от Москвы.

«Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что отношения Белоруссии с Россией и Китаем не могут быть предметом переговоров с США. По его словам, Западу выгодно разрушить единство Москвы и Минска, поэтому российское направление было заранее выведено «за скобки» диалога с Вашингтоном. Белорусский лидер также подчеркнул, что сотрудничество с Россией не подлежит пересмотру.