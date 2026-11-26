Лунный календарь стрижек и окрашивания на декабрь 2026 Оглавление Благоприятные дни для стрижки в декабре 2026 Лунный календарь стрижек на каждый день декабря Когда красить волосы по лунному календарю в декабре 2026 Когда делать маникюр и ухаживать за волосами в декабре 2026 года Что Луна действительно может и не может сказать о здоровье волос FAQ: Частые вопросы Лунный календарь стрижек на декабрь 2026 года: благоприятные даты для стрижки и окрашивания волос, уход и маникюр по традиции, таблица по дням месяца. Лунный календарь стрижек на декабрь 2026 года: благоприятные дни для окрашивания, маникюра и ухода за волосами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Впереди один из самых долгожданных праздников года, и, конечно, каждому из нас хочется встретить Новый год во всей красе. Кто-то планирует кардинально сменить имидж, кто-то мечтает обновить цвет волос, а кому-то достаточно освежить привычную стрижку и сделать праздничный маникюр. Чтобы определиться с датами бьюти-процедур, многие обращаются к лунному календарю. Life.ru рассказывает, какие дни декабря 2026 года считаются благоприятными для посещения салона красоты, а когда лучше посвятить время домашнему уходу за собой.

Благоприятные дни для стрижки в декабре 2026

LIFE | Фазы Луны в декабре 2026 года Луна Дата Время (мск) Фаза Луны 🌗 1 декабря 09:08 Последняя четверть 🌑 9 декабря 03:52 Новолуние 🌓 17 декабря 08:42 Первая четверть 🌕 24 декабря 04:28 Полнолуние 🌗 30 декабря 21:59 Последняя четверть

В декабре 2026 года для обновления привычной причёски по лунному календарю подойдут 1–8 декабря. Эти дни приходятся на убывающую Луну, которую по традиции выбирают те, кто хочет как можно дольше сохранять форму стрижки. В первой декаде месяца можно скорректировать длину чёлки, обновить каре или избавиться от секущихся кончиков.

С 10 по 23 декабря наступит благоприятный период для смены имиджа. В это время Луна будет расти, поэтому, согласно лунным традициям, эти даты особенно подходят тем, кто отращивает волосы, хочет изменить привычную причёску или решиться на эксперимент с длиной. Кроме того, если записаться к парикмахеру в середине месяца, до Нового года останется достаточно времени, чтобы привыкнуть к новому образу и научиться самостоятельно укладывать волосы.

25–31 декабря подойдут для финальных приготовлений к Новому году. Луна вновь начнёт убывать, поэтому в последние дни месяца можно освежить форму стрижки, подровнять кончики или записаться на праздничную укладку.

А вот 9 и 24 декабря, на которые приходятся новолуние и полнолуние соответственно, в рамках выбранной лунной традиции считаются нежелательными днями для стрижки. Если вы придерживаетесь лунного календаря, эти даты можно посвятить домашнему уходу за волосами, а эксперименты с внешностью запланировать на другое число.

Если вы собираетесь полностью изменить причёску перед праздниками, обратите особое внимание на середину декабря. В это время ещё можно спокойно привыкнуть к новому образу, разобраться, как самостоятельно укладывать волосы, и при необходимости снова посетить мастера до новогодней ночи. Все фазы Луны и ключевые астрономические даты года мы также собрали в лунном календаре на 2026 год.

Лунный календарь стрижек на каждый день декабря







Для вашего удобства Life.ru составил подробный лунный календарь стрижек и окрашивания на каждый день декабря 2026 года, разделив месяц на три декады. Чтобы ознакомиться со всей таблицей, листайте изображения с помощью стрелок по бокам. А если вы регулярно планируете визиты в салон с учётом фаз Луны, можете также заглянуть в наш лунный календарь стрижек и здоровья на ноябрь 2026 года.

С 1 по 8 и с 25 по 31 декабря — нейтральные дни. На эти даты приходится убывающая Луна, которую по традиции выбирают для поддержания формы привычной стрижки, коррекции чёлки и обновления цвета волос.

На эти даты приходится убывающая Луна, которую по традиции выбирают для поддержания формы привычной стрижки, коррекции чёлки и обновления цвета волос. С 10 по 23 декабря — благоприятные дни. Период растущей Луны в лунных традициях связывают с обновлением, поэтому на эти даты можно запланировать смену имиджа, новую стрижку, а с 11 по 22 декабря — ещё и окрашивание.

Период растущей Луны в лунных традициях связывают с обновлением, поэтому на эти даты можно запланировать смену имиджа, новую стрижку, а с 11 по 22 декабря — ещё и окрашивание. 9 и 24 декабря — нежелательные дни. На эти числа приходятся новолуние и полнолуние, во время которых сторонники лунных традиций предпочитают воздерживаться от кардинальных перемен во внешности и уделять больше внимания домашнему уходу.

Когда красить волосы по лунному календарю в декабре 2026

Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2026 года: когда менять оттенок и обновлять привычный цвет. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новый год нередко становится поводом наконец решиться на то, что откладывалось несколько месяцев, будь то переход из брюнетки в блондинку, возвращение к натуральному цвету или эксперимент с яркими прядями. Согласно лунным традициям, для таких перемен предпочтительнее растущая Луна, которую связывают с обновлением внешности.

Благоприятными днями для окрашивания волос в декабре 2026 года по нашему календарю считаются 11–22 декабря. В этот период можно запланировать как обычное тонирование, так и более сложные процедуры, например мелирование, балаяж или переход к новому оттенку.

Благоприятные дни для окрашивания волос в декабре 2026 года: когда менять цвет волос по лунному календарю. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Однако, если предстоит серьёзное осветление, выбирать дату стоит не только по лунному календарю, но и с учётом состояния волос. Переход из тёмного цвета в светлый иногда требует нескольких посещений колориста, поэтому не стоит оставлять такую процедуру на последние дни уходящего года. Опытный мастер оценит состояние волос, историю предыдущих окрашиваний и подберёт подходящий состав.

Если же вы довольны своим цветом и хотите лишь закрасить седину или скорректировать отросшие корни, можно выбрать и нейтральные дни на убывающей Луне. В таком случае важнее сохранить привычный оттенок и не перегружать волосы повторным окрашиванием всей длины без необходимости.

Когда делать маникюр и ухаживать за волосами в декабре 2026 года

Лунный календарь маникюра на декабрь 2026 года: когда делать ногти и как ухаживать за волосами зимой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подготовка к новогодним праздникам редко заканчивается одним походом к парикмахеру, ведь нужно успеть сделать маникюр, подобрать праздничную укладку и привести волосы в порядок после первых зимних морозов. В лунных традициях убывающую фазу связывают с избавлением от лишнего и поддержанием уже достигнутого результата, поэтому именно на неё можно запланировать коррекцию формы ногтей и классический маникюр. В декабре 2026 года для этого символически подходят 1–8 и 25–31 декабря, а растущую фазу с 10-го по 23-е число можно посвятить экспериментам с дизайном.

Что Луна действительно может и не может сказать о здоровье волос

Влияние фаз Луны на здоровье волос: что известно о росте волос, их состоянии и правильном зимнем уходе. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Наверняка многие хотя бы раз слышали от мамы или бабушки, что на растущую Луну нужно стричься тем, кто мечтает о длинной косе, а на убывающую — тем, кто хочет пореже посещать парикмахера. Такие представления давно стали частью народных традиций, однако убедительных научных доказательств того, что фаза Луны определяет скорость роста волос, густоту шевелюры или стойкость окрашивания, нет.

Волосы растут из фолликулов, расположенных в коже головы, поэтому подравнивание кончиков само по себе не может ускорить этот процесс. При этом регулярная стрижка помогает избавиться от повреждённых участков длины, благодаря чему причёска может выглядеть более аккуратной. Если волосы начали заметно выпадать, а на коже головы появились зуд, покраснения, шелушение или болезненные участки, ждать благоприятного лунного дня не стоит. Причины таких изменений могут быть различными, и установить их поможет врач-дерматолог.

И всё же лунный календарь можно использовать как дополнительный ориентир при планировании косметических процедур, но назначать по нему обследования, лечение, стоматологические процедуры или операции не следует. В вопросах здоровья определяющими остаются медицинские показания и рекомендации врача.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) А вы верите, что лунный календарь стрижек действительно работает? 0 Да, всегда сверяюсь с лунным календарём перед походом в салон Нет, не верю, что фазы Луны влияют на результат стрижки Пока не определилась, но хочу проверить на собственном опыте

FAQ: Частые вопросы

Когда лучше стричь волосы в декабре 2026 года? Согласно лунному календарю, благоприятным периодом для смены причёски считается время с 10 по 23 декабря, когда Луна будет расти. Для поддержания формы коротких стрижек можно рассмотреть 1–8 и 25–31 декабря.

Когда лучше красить волосы в декабре 2026 года? По нашему лунному календарю предпочтительным периодом для окрашивания считается 11–22 декабря. Если предстоит сложное осветление или кардинальная смена цвета, заранее проконсультируйтесь с мастером.

Можно ли стричь волосы в новолуние и полнолуние? В декабре 2026 года новолуние наступит 9-го числа, а полнолуние — 24-го. В народных представлениях эти даты связывают с необходимостью сделать паузу в экспериментах с внешностью, однако научно обоснованных противопоказаний к стрижке в такие дни нет.

Можно ли стричься 31 декабря? Последний день 2026 года придётся на убывающую Луну. По традиции он подходит для поддержания формы причёски и коррекции длины, а с практической точки зрения ничто не мешает сделать стрижку непосредственно перед праздником.

Обязательно ли соблюдать лунный календарь стрижек? Нет, записываться к парикмахеру можно в любой удобный день, поскольку качество стрижки и окрашивания зависит прежде всего от профессионализма мастера, состояния волос и используемых средств.

До наступления Нового года остаётся целый месяц, а значит, ещё есть время решиться на перемены, которые вы так долго откладывали. Кто-то встретит 2027 год с новой стрижкой, кто-то наконец попробует необычный цвет, а кому-то для праздничного настроения будет достаточно красивой укладки. Главное, чтобы новый образ нравился именно вам. А вы при записи к парикмахеру сверяетесь с лунным календарём или доверяете исключительно своему мастеру? Ранее Life.ru рассказывал, кому из знаков зодиака повезёт в любви в 2027 году.

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Авторы Софья Кузнецова