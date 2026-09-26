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Опубликовано 26 сентября, 14:17

Лунный урожай: Почему астролог советует обратить внимание на полнолуние 26 сентября

Астролог Зак назвал полнолуние благоприятным временем для сбора трав и плодов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полнолуние 26 сентября, пик которого наступит вечером, — благоприятный период для сбора лекарственных трав и плодов. Об этом профессиональный таролог и астролог Борис Зак рассказал 360.ru.

По словам специалиста, в этот период соки растений перемещаются от корней к верхним частям, что влияет на свойства трав. Он отметил, что листья и другие части растений могут быть дополнительно насыщены.

Зак также заявил, что овощи и фрукты с надземными плодами в это время могут быть особенно сочными. По его словам, часть соков направляется именно в плоды. Пик полнолуния ожидается 26 сентября в 19:49.

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Юрий Лысенко
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