Лунный урожай: Почему астролог советует обратить внимание на полнолуние 26 сентября

Полнолуние 26 сентября, пик которого наступит вечером, — благоприятный период для сбора лекарственных трав и плодов. Об этом профессиональный таролог и астролог Борис Зак рассказал 360.ru.

По словам специалиста, в этот период соки растений перемещаются от корней к верхним частям, что влияет на свойства трав. Он отметил, что листья и другие части растений могут быть дополнительно насыщены.

Зак также заявил, что овощи и фрукты с надземными плодами в это время могут быть особенно сочными. По его словам, часть соков направляется именно в плоды. Пик полнолуния ожидается 26 сентября в 19:49.

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