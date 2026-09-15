Лягушки маэстро Колобова и театр без билета: «Новая Опера» открывает закулисье Москве

«Новая Опера» хочет превратить привычное театральное фойе в пространство, куда москвичи смогут приходить даже без билета на спектакль — посмотреть выставку, выпить кофе, почитать или просто встретиться. С этого начинается новый этап жизни театра, рассказал его директор Антон Гетьман на открытии проекта «В Театре о театре».

«Этот проект — это начало преобразования зрительского фойе в общественное пространство, так называемый социальный хаб, который будет работать вне зависимости от того, есть ли спектакль вечером или нет. Это место для всех, кто хочет прийти, посмотреть выставку, выпить кофе, поболтать или почитать книгу», — объяснил Гетьман Life.ru.

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Проект открылся 15 сентября и посвящён сразу двум датам — 80-летию со дня рождения основателя театра Евгения Колобова и 35-летию «Новой Оперы». Он проходит при поддержке Фонда Потанина в рамках благотворительной программы «Музей без границ». По словам директора, одна из главных задач — сделать театр более открытым и рассказать его историю именно театральным языком.

Особое место в экспозиции заняли вещи из личного архива семьи Колобовых. Дочь дирижёра Марфа Колобова-Тесля рассказала, что семья передала для выставки в том числе фигурки лягушек, которые собирал маэстро.

«Он собирал фигурки лягушек, потому что считал, что лягушки в природе — это символ хорошей экологии. У него в кабинете, в театре и дома на столе всегда были какие-то статуэтки маленьких лягушек. Таким образом он создавал для себя хорошую атмосферу и правильную рабочую экологию», — поделилась она.

Среди экспонатов также оказалась дирижёрская палочка Колобова. При этом, по словам его дочери, маэстро обычно предпочитал работать без неё — только руками, а палочку использовал, когда музыкальное произведение требовало особенно чёткого жеста. В экспозицию вошёл и архивный документ о создании «Новой Оперы», подписанный тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым.

Гетьман отметил, что среди известных ему музыкальных театров России подобного пространства пока никто не создавал.

«Театр должен быть гостеприимным, дружелюбным и комфортным. В него должно хотеться прийти не только по билетам», — заключил директор.

Ранее Life.ru рассказывал, как устроен проект «В Театре о театре» и что зрители смогут увидеть за пределами спектаклей. Выставка заняла три этажа фойе и позволяет посетителям заглянуть в том числе на репетиции и монтаж декораций.