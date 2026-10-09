«Любимая Люся!»: Панин* показал пикантные архивные фото с Гурченко на коленях

Актёр Алексей Панин* поделился архивными фотографиями с народной артисткой СССР Людмилой Гурченко, на которых она сидит у него на коленях. Кадры артист опубликовал на личной странице в социальной сети.

Снимки были сделаны много лет назад на одном из мероприятий. Гурченко позировала в чёрном полупрозрачном платье, а молодой Панин улыбался, обнимая артистку. Судя по кадрам, знаменитости находились в тёплых отношениях.

«Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. (Есенин) Любимая Людмила Марковна! Любимая Люся!» — подписал публикацию актёр.

Поклонники Гурченко с восторгом встретили архивные снимки. В комментариях они назвали артистку гениальной, отметили её харизму и признались, что по-прежнему скучают по ней. Некоторые пользователи подчеркнули, что такие редкие фотографии позволяют увидеть звезду советского кино в непринуждённой обстановке.

Людмила Гурченко скончалась 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет. Незадолго до смерти она перенесла операцию после перелома шейки бедра. Причиной смерти актрисы стала тромбоэмболия лёгочной артерии.

Ранее Life.ru рассказывал о редкой фотографии внучки Людмилы Гурченко Елены Королёвой. Родственница народной артистки СССР, которая редко появляется на публике и практически не участвует в светской жизни, поделилась снимком с прогулки по Москве.

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