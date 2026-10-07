Редкий семейный кадр: Манучаров показал троих детей в день своего юбилея
Манучаров показал редкое фото с тремя детьми в честь 45-летия
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ manucharov
Вячеслав Манучаров в честь своего 45-летия поделился редким общим снимком с тремя детьми. На праздничном фото рядом с телеведущим позируют его дочери Арина и Нина и сын Даниил — на этот раз все трое смотрят прямо в камеру. Публикацию артист разместил в личном блоге после дня рождения.
Старшей Арине через несколько дней исполнится 16 лет, Нине сейчас 11, а Даниилу — девять. Сам именинник на снимке держит праздничный торт со свечами.
Юбилей Манучаров сопроводил размышлениями о переменах в своей жизни. По словам артиста, за последние годы он научился лучше понимать, с кем хочет идти дальше, и оставлять часть прошлого позади.
«Это время нового меня. Я бесконечно счастлив и благодарен моей семье, моим друзьям, моим зрителям», — написал телеведущий
Манучаров воспитывает троих детей. Ранее Life.ru подробно рассказывал об истории артиста как отца троих наследников. Старшая Арина осталась с отцом после смерти её матери Виктории Селиверстовой в 2017 году, а Нина и Даниил родились в отношениях Манучарова с американкой русского происхождения Дорой Надеждиной.
В 2024 году Манучаров рассказал, при каких обстоятельствах его младшие дети остались жить с ним в России. По версии телеведущего, в 2022 году Надеждина собиралась улететь с ними в США, однако для выезда потребовалось разрешение отца. В итоге женщина улетела одна, а дети остались с Манучаровым.
Больше новостей из жизни артистов и их семей — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.