Редкий семейный кадр: Манучаров показал троих детей в день своего юбилея

Вячеслав Манучаров в честь своего 45-летия поделился редким общим снимком с тремя детьми. На праздничном фото рядом с телеведущим позируют его дочери Арина и Нина и сын Даниил — на этот раз все трое смотрят прямо в камеру. Публикацию артист разместил в личном блоге после дня рождения.

Старшей Арине через несколько дней исполнится 16 лет, Нине сейчас 11, а Даниилу — девять. Сам именинник на снимке держит праздничный торт со свечами.

Юбилей Манучаров сопроводил размышлениями о переменах в своей жизни. По словам артиста, за последние годы он научился лучше понимать, с кем хочет идти дальше, и оставлять часть прошлого позади.

«Это время нового меня. Я бесконечно счастлив и благодарен моей семье, моим друзьям, моим зрителям», — написал телеведущий

Манучаров воспитывает троих детей. Ранее Life.ru подробно рассказывал об истории артиста как отца троих наследников. Старшая Арина осталась с отцом после смерти её матери Виктории Селиверстовой в 2017 году, а Нина и Даниил родились в отношениях Манучарова с американкой русского происхождения Дорой Надеждиной.

В 2024 году Манучаров рассказал, при каких обстоятельствах его младшие дети остались жить с ним в России. По версии телеведущего, в 2022 году Надеждина собиралась улететь с ними в США, однако для выезда потребовалось разрешение отца. В итоге женщина улетела одна, а дети остались с Манучаровым.