Древние майя могли веками отравлять собственные водоёмы из-за пристрастия к красной краске. Учёные обнаружили в донных отложениях двух озёр на мексиканском полуострове Юкатан чрезвычайно высокие концентрации ртути. Загрязнение совпало с серьёзными нарушениями водных экосистем. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, о них сообщает Live Science.

Главным подозреваемым оказалась киноварь — ярко-красный минерал, содержащий сульфид ртути. Майя широко использовали его для украшения храмов, скульптур, керамики и погребальных принадлежностей. Красный цвет символизировал солнце, кровь и жизнь, поэтому занимал особое место в религиозных обрядах.

Команда исследователей под руководством Мэттью Уотерса из Обернского университета изучила донные отложения озера Коба и затопленной карстовой воронки Шкач. Анализ позволил восстановить историю загрязнения на протяжении более двух тысяч лет. В отдельных образцах содержание ртути достигало 2,3 миллиграмма на килограмм осадка, а опасные концентрации сохранялись десятилетиями и даже столетиями.

Одновременно учёные обнаружили следы серьёзных изменений в подводной жизни. В некоторых слоях практически исчезали остатки водорослей, моллюсков и других мелких организмов. Исследователи связывают разрушение пищевых цепей с токсичным загрязнением, хотя точные механизмы воздействия ещё требуют изучения.

Ртуть могла представлять угрозу и для самих майя. Попадая в водоёмы, её соединения способны превращаться в особенно опасную метилртуть, которая накапливается в рыбе и других водных организмах. Люди могли получать токсичный металл вместе с пищей, однако прямых доказательств массовых отравлений древнего населения пока нет.

Неожиданным оказалось и происхождение самого пигмента. Киноварь не встречается в природе на Юкатане, поэтому майя, вероятно, доставляли её из других регионов Центральной Америки. В озере Коба загрязнение заметно снизилось примерно к 520 году нашей эры, тогда как в Шкаче сохранялось значительно дольше.